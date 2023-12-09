Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Merkezefendi seri peşinde

         BasketbolSüper Ligi'nde geçen hafta evinde Darüşşafaka'yı mağlup ederek 10 maçta 2'nci galibiyetini alan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Bursaspor deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de start alacak. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizli temsilcisi, hafta içinde pivotu Daniel Oturu'yu Anadolu Efes'e uğurlayıp Galatasaray'dan forvet Muhaymin Mustafa'yı kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti. Merkezefendi'nin rakibi Bursaspor ise ligde 6 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 09.12.2023 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi seri peşinde
        ABONE OL
        ABONE OL

         BasketbolSüper Ligi'nde geçen hafta evinde Darüşşafaka'yı mağlup ederek 10 maçta 2'nci galibiyetini alan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Bursaspor deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de start alacak. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizli temsilcisi, hafta içinde pivotu Daniel Oturu'yu Anadolu Efes'e uğurlayıp Galatasaray'dan forvet Muhaymin Mustafa'yı kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti. Merkezefendi'nin rakibi Bursaspor ise ligde 6 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı!
        Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı!
        "Kopenhag kriterleri"
        "Kopenhag kriterleri"
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Sınıfta kalbi durdu! Öğretmeninin kalp masajı hayatını kurtardı
        Sınıfta kalbi durdu! Öğretmeninin kalp masajı hayatını kurtardı
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        "Geç oldu kısa sürdü"
        "Geç oldu kısa sürdü"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri

        Benzer Haberler

        Denizli'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Denizli'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Denizli'de avukat aynı adliyede bir günde 25 duruşmaya katıldı
        Denizli'de avukat aynı adliyede bir günde 25 duruşmaya katıldı
        Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası Denizli'de sürüyor
        Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası Denizli'de sürüyor
        Denizli'de direğe çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
        Denizli'de direğe çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
        TİM Başkanı Gültepe, Denizli'de 3. Ev ve Banyo Tekstili Yarışması ödül töre...
        TİM Başkanı Gültepe, Denizli'de 3. Ev ve Banyo Tekstili Yarışması ödül töre...
        Otomobilin bagajında tehlikeli yolculuğa ceza
        Otomobilin bagajında tehlikeli yolculuğa ceza