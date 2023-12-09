Merkezefendi seri peşinde
BasketbolSüper Ligi'nde geçen hafta evinde Darüşşafaka'yı mağlup ederek 10 maçta 2'nci galibiyetini alan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Bursaspor deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de start alacak. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizli temsilcisi, hafta içinde pivotu Daniel Oturu'yu Anadolu Efes'e uğurlayıp Galatasaray'dan forvet Muhaymin Mustafa'yı kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti. Merkezefendi'nin rakibi Bursaspor ise ligde 6 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor.
BasketbolSüper Ligi'nde geçen hafta evinde Darüşşafaka'yı mağlup ederek 10 maçta 2'nci galibiyetini alan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Bursaspor deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de start alacak. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizli temsilcisi, hafta içinde pivotu Daniel Oturu'yu Anadolu Efes'e uğurlayıp Galatasaray'dan forvet Muhaymin Mustafa'yı kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti. Merkezefendi'nin rakibi Bursaspor ise ligde 6 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor.
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