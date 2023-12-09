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        Denizlispor seri kovalıyor

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'u 1-0 yenerek 6 maç sonra kazanmayı başaran düşme hattındaki Denizlispor yarın sahasında, Play-Off potasında er alan İskenderunspor'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Eren Özyemişçioğlu görev yapacak. Denizlispor'da geçen hafta kırmızı kart gören Abdulkadir, mücadelede görev alamayacak. Teknik direktör Özcan Bizati, İskenderunspor'un güçlü bir rakip olduğunu ancak seri yakalayıp düşme hattından uzaklaşacaklarını söyledi. Yeşil-siyahlı ekibin grupta 14 puanı var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:48
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        Denizlispor seri kovalıyor
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'u 1-0 yenerek 6 maç sonra kazanmayı başaran düşme hattındaki Denizlispor yarın sahasında, Play-Off potasında er alan İskenderunspor'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Eren Özyemişçioğlu görev yapacak. Denizlispor'da geçen hafta kırmızı kart gören Abdulkadir, mücadelede görev alamayacak. Teknik direktör Özcan Bizati, İskenderunspor'un güçlü bir rakip olduğunu ancak seri yakalayıp düşme hattından uzaklaşacaklarını söyledi. Yeşil-siyahlı ekibin grupta 14 puanı var.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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