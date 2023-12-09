Denizlispor seri kovalıyor TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'u 1-0 yenerek 6 maç sonra kazanmayı başaran düşme hattındaki Denizlispor yarın sahasında, Play-Off potasında er alan İskenderunspor'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Eren Özyemişçioğlu görev yapacak. Denizlispor'da geçen hafta kırmızı kart gören Abdulkadir, mücadelede görev alamayacak. Teknik direktör Özcan Bizati, İskenderunspor'un güçlü bir rakip olduğunu ancak seri yakalayıp düşme hattından uzaklaşacaklarını söyledi. Yeşil-siyahlı ekibin grupta 14 puanı var.

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'u 1-0 yenerek 6 maç sonra kazanmayı başaran düşme hattındaki Denizlispor yarın sahasında, Play-Off potasında er alan İskenderunspor'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Eren Özyemişçioğlu görev yapacak. Denizlispor'da geçen hafta kırmızı kart gören Abdulkadir, mücadelede görev alamayacak. Teknik direktör Özcan Bizati, İskenderunspor'un güçlü bir rakip olduğunu ancak seri yakalayıp düşme hattından uzaklaşacaklarını söyledi. Yeşil-siyahlı ekibin grupta 14 puanı var.

DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,