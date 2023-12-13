Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya öldü

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Çelik (45), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Çelik (45), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında, Denizli-Antalya kara yolunun Tavas Makası mevkisinde meydana geldi. Antalya istikametine giden Muhammet Yelpaze yönetimindeki 20 SU 152 plakalı otomobil, kara yolundan karşıya geçmeye çalışan Ayşe Çelik'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi, Çelik'in öldüğünü belirledi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesi sonrası Çelik'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Yelpaze, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Denizli'de bir öğretmen evinin çatısında ölü bulundu
        Denizli'de bir öğretmen evinin çatısında ölü bulundu
        Denizli Sanayi Odası, 50. yılını kutladı
        Denizli Sanayi Odası, 50. yılını kutladı
        18 yaşındaki Elif'i öldüren eşine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        18 yaşındaki Elif'i öldüren eşine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Denizli'de "kürtaj" tartışmasında eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müeb...
        Denizli'de "kürtaj" tartışmasında eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müeb...
        Denizli'de sahte zeytinyağı satanlara para cezası kesildi
        Denizli'de sahte zeytinyağı satanlara para cezası kesildi