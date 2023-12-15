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        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 04:08 Güncelleme: 15.12.2023 - 04:08
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        Denizli'ninAcıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte, bir işçi ve bir mühendis hayatını kaybetmiş, bir işçi ise göçük altında kalmıştı. Göçük altında kalan işçi yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        DHA-Flaş Haber - Türkiye-Denizli -

        2023-12-15 04:07:52

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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