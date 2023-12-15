Denizli'ninAcıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte, bir işçi ve bir mühendis hayatını kaybetmiş, bir işçi ise göçük altında kalmıştı. Göçük altında kalan işçi yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
DHA-Flaş Haber - Türkiye-Denizli -
2023-12-15 04:07:52
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