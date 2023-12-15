Denizli'ninAcıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte, bir işçi ve bir mühendis hayatını kaybetmiş, bir işçi ise göçük altında kalmıştı. Göçük altında kalan işçi yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

DHA-Flaş Haber - Türkiye-Denizli -

2023-12-15 04:07:52