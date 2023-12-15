DENİZLİ'ninAcıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte biri mühendis 3 personel göçük altında mahsur kaldı. Bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmada maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Mustafa Karahan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında kalan işçilerden Rıfat Salman ise olaydan 4 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılarak, hastanede tedaviye alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile maden ocağına gelerek incelemelerde bulunan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ise olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkisinde faaliyet gösteren bir krom madeninde meydana geldi. Madencilik Limited Şirketine ait Acıpayam Şubesindeki krom madeninde yürütülen çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. İlk belirlemelere göre maden Mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman ve Mustafa Karahan yaklaşık 4 metrelik göçükte toprak ve moloz yığınları altında kaldı. Diğer işçiler kendi imkanları ile arkadaşlarını kurtarmak için çalışma başlatılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

MÜHENDİS İLE BİR İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sürdürdüğü arama kurtarma çalışması sırasında mühendis Özer ile işçilerden Karahan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında bulunan Mustafa Karahan için arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam etti.

BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, krom maden ocağındaki göçük ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirterek, "Denizli Acıpayam ilçemizde meydana gelen maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.