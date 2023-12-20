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        Denizlispor 9 kişiyle direndi

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta henüz ilk yarıda 2-0 geriye düşüp, son 30 dakika 9 kişi mücadele ettiği Uşakspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Denizlispor, 1 puanı kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:58
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        Denizlispor 9 kişiyle direndi
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta henüz ilk yarıda 2-0 geriye düşüp, son 30 dakika 9 kişi mücadele ettiği Uşakspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Denizlispor, 1 puanı kurtardı.

        Maçın 62'nci dakikasından itibaren sahada 9 kişi oynayan yeşil-siyahlılar pes etmedi. Maçta 2 eksiğine rağmen önce 65'te Bekir Turaç ile farkı bire indiren Denizlispor, 89'da Muhammet'in golüyle yenilgiden kurtuldu. Teknik direktör Özcan Bizati, tüm olumsuzluklara rağmen oyuncularının vazgeçmediğini söyledi. Alınan puanı olumlu değerlendirdiklerini belirten Bizati, "Son hafta evimizde Derincespor'la oynayacağız. Bu maçı kazanıp devre arasına düşme hattının üzerinde girmeyi hedefliyoruz" dedi.  

         

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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