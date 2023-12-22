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        Hafif ticari aracın çarptığı üniversiteli Azra kurtarılamadı, arkadaşının durumu ağır

         DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencisi Azra Ümmü Demirbaş (20) kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi, durumu ağır olan arkadaşı Muhammet Yahya Batulu'nun (17) tedavisi devam ediyor. Kaza sonrası kaçan sürücüsü ise aranıyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 19:22 Güncelleme: 22.12.2023 - 19:25
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        Hafif ticari aracın çarptığı üniversiteli Azra kurtarılamadı, arkadaşının durumu ağır
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         DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencisi Azra Ümmü Demirbaş (20) kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi, durumu ağır olan arkadaşı Muhammet Yahya Batulu'nun (17) tedavisi devam ediyor. Kaza sonrası kaçan sürücüsü ise aranıyor. 

        Kaza, çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi, Doğan Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 SA 1379 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına  geçmek isteyen Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Azra Ümmü Demirbaş ile arkadaşı Muhammet Yahya Batulu'ya çarpıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Demirbaş ile Batulu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, olay yerinden kaçan sürücünün aracını Kınıklı Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu.

        KURTARILAMADI

        Sağlık durumu ağır olan Demirbaş, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen dün saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetti. Öte yandan yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Batulu'nun entübe edildiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Demirbaş'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Demirbaş'ın cenazesi, Bakırlı Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Polis, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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