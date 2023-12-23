Denizlispor galibiyet peşinde
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor yarın ilk devrenin son maçında evinde Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Tolga Akbaba görev alacak. Denizlispor'da son Uşakspor deplasmanında kırmızı kart gören Samet Emre ve Muhammed Eren forma giyemeyecek. Teknik Direktör Özcan Bizati, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi.
Bizati, "Derincespor 1 puan gerimizde. Kazanıp hem ateş hattından kurtulmak, hem de rakibimizle aramızdaki puan farkını açmak istiyoruz. Yeni yıla umutlu gireceğiz" dedi.
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