Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor galibiyet peşinde

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:00 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor galibiyet peşinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor yarın ilk devrenin son maçında evinde Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Tolga Akbaba görev alacak. Denizlispor'da son Uşakspor deplasmanında kırmızı kart gören Samet Emre ve Muhammed Eren forma giyemeyecek. Teknik Direktör Özcan Bizati, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

        Bizati, "Derincespor 1 puan gerimizde. Kazanıp hem ateş hattından kurtulmak, hem de rakibimizle aramızdaki puan farkını açmak istiyoruz. Yeni yıla umutlu gireceğiz" dedi.  

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        İddianame hazır! O taksici için 12 yıl istemi
        İddianame hazır! O taksici için 12 yıl istemi
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        "İnsan hakları kimin için var?"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        New York'a Türk emniyet müdürü
        New York'a Türk emniyet müdürü
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!

        Benzer Haberler

        DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ  
        DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ  
        Denizli'ye şehit ateşi düştü
        Denizli'ye şehit ateşi düştü
        Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Serinkan'ın Denizli'de...
        Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Serinkan'ın Denizli'de...
        Hafif ticari aracın çarptığı üniversiteli Azra kurtarılamadı, arkadaşının d...
        Hafif ticari aracın çarptığı üniversiteli Azra kurtarılamadı, arkadaşının d...
        GÜNCELLEME - Denizli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi tedavi gör...
        GÜNCELLEME - Denizli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi tedavi gör...
        Denizli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastaned...
        Denizli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastaned...