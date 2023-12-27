Elektrikli battaniyeden çıkan yangında bebek öldü, kardeşi ile annesi yaralandı DENİZLİ´nin Pamukkale ilçesinde, bir apartın bodrum katında ilk belirlemelere göre elektrikli battaniyeden çıkan yangında 1 yaşındaki Masal Yıldırım isimli bebek hayatını kaybederken, annesi ve kardeşi ise ağır yaralandı.

DENİZLİ´nin Pamukkale ilçesinde, bir apartın bodrum katında ilk belirlemelere göre elektrikli battaniyeden çıkan yangında 1 yaşındaki Masal Yıldırım isimli bebek hayatını kaybederken, annesi ve kardeşi ise ağır yaralandı.

Yangın bugün saat 16.30 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6001 Sokak'taki 3 katlı apartın bodrum katında çıktı. Sinem Yıldırım (21), çocukları Masal (1) ve Serhat Can Yıldırım´la (3) apartta bulunduğu sırada, çıkan yangını farketti. Yangın kısa sürede yayılırken Sinem Yıldırım, Serhat Can´ı yanına aldıktan sonra diğer odadaki Masal´ı da kurtarmak istedi. Ancak odayı saran alevlerden içeriye giremedi. Anne-oğul vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Masal´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında ağır yaralandıkları belirlenen anne-oğul ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne-oğulun vücutlarında üçüncü derece yanık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tespit edildi. Masal´ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.