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        Kamyona çarpan otomobilde ölen Büşra, son yolculuğuna uğurlandı

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilde hayatını kaybeden Büşra Eryürek'in (22) cenazesi, toprağa verildi. Kaçan otomobil sürücü B.S. yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:44 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:45
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        Kamyona çarpan otomobilde ölen Büşra, son yolculuğuna uğurlandı
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        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilde hayatını kaybeden Büşra Eryürek'in (22) cenazesi, toprağa verildi. Kaçan otomobil sürücü B.S. yakalanıp, tutuklandı.

        Kaza, dün Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. B.S. yönetimindeki 06 BLD 264 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde bulunan 16 TR 950 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde yolcu olarak bulunan Büşra Eryürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü B.S.'nin ise kaçtığı tespit edildi. Kaçan sürücü yakalanırken, Eryürek'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Eryürek'ün cenazesi, bugün Çameli ilçesi Kocaova Mahallesi'nde toprağa verilirken, sürücü B.S. tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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