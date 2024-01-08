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        Denizlispor'da transfer heyecanı

        Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yasağı getirilen ve 2.5 sezondur kadrosuna takviye yapamayan Denizlispor'da yasağın açılacağı dedikoduları taraftarı heyecanlandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 13:17 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:17
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        Denizlispor'da transfer heyecanı
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        Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yasağı getirilen ve 2.5 sezondur kadrosuna takviye yapamayan Denizlispor'da yasağın açılacağı dedikoduları taraftarı heyecanlandırdı.

        Süper Lig'den düştükten sonra geçen yıl transfer yasağıyla 1'inci Lig'e de veda eden, bu sezon altyapı takviyeli kadrosuyla 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta da düşme hattında yer alan yeşil-siyahlılarda yönetimin transfer tahtasını açmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Yönetim cephesinden ise yasağın kaldırılacağı iddialarıyla ilgili açıklama gelmedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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