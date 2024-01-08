Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Uçak yerine sıcak hava balonlarından atlayış yaptılar

        DENİZLİ'ninbeyaz travertenleri ile ünlü turistik noktası Pamukkale, bu kez uçaktan atlama imkanı bulamayan paraşüt tutkunlarının adresi oldu. Pamukkale'de buluşan 10 paraşütçü, sıcak hava balonlarına binip, 1500 metre yükseklikten atlayarak, adrenalin dolu anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:56 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçak yerine sıcak hava balonlarından atlayış yaptılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'ninbeyaz travertenleri ile ünlü turistik noktası Pamukkale, bu kez uçaktan atlama imkanı bulamayan paraşüt tutkunlarının adresi oldu. Pamukkale'de buluşan 10 paraşütçü, sıcak hava balonlarına binip, 1500 metre yükseklikten atlayarak, adrenalin dolu anlar yaşadı.

        UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, şimdi de adrenalin tutkunu paraşütçülerin ilgi odağı olmaya başladı. Havada uçaktan atlama imkanı olmayan paraşütçüler, çareyi Pamukkale'deki sıcak hava balonlarında buldu. Paraşüt Pilotu Mehmet Yıldız'ın yaptığı organizasyonla çeşitli ilerden 10 paraşüt pilotu, Pamukkale'ye geldi. Paraşütçüler hazırlıklarını yaptıktan sonra balonların sepetlerine bindi. Sıcak hava balonu 1500 metreye kadar yükseldikten sonra paraşütçüler, sırayla atladı. Bir süre havada süzülen pilotlar, paraşütlerini açarak başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Paraşütçülerin atlayış heyecanı, kameralara da yansıdı.

        'HER YERDE YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL'

        Paraşüt pilotu Mehmet Yıldız, Pamukkale'nin her mevsim bu tür sporlara uygun olduğunu belirtip, "Uzun zamandır balondan paraşütle atlamak için çalıştık ve sonunda atlayışlarımızı yaptık. Pamukkale'de yamaç paraşütü ve sıcak hava balon turları yapılıyor. Ancak bundan sonra balondan paraşütle atlamayı da ekleyeceğiz. Bizim gibi adrenalin sever paraşütçülerin uçaktan atlama imkanı yok ancak çareyi balondan atlayarak bulduk. Bundan sonra Pamukkale, balondan paraşütle atlamak isteyenlerin tercih edeceği bir yer olacak. Paraşüt ekstrem sporlara giriyor, her yerde yapılması mümkün değil, yükseklik olması gerekiyor. Burada da balonla bu yüksekliği kazanıyoruz" dedi.

        'ÇOK BÜYÜK HEYECAN YAŞADIM'

        Faruk Altındağ ile tandem atlayışı yapan pilot Hasan Dökmetepelioğlu, "Paraşütle atlamak büyük ve heyecanlı bir spor. Önce balonla yükseliyorsunuz, sonra yeterli yüksekliğe ulaşınca kendinizi boşluğa bırakıp, paraşütünü açıyorsunuz. Türkiye'de böyle bir aktivitenin olması, özellikle Pamukkale'de yapılması çok önemli. Adrenalin severler bunu gördükçe buraya gelip, yapmak isteyecektir" diye konuştu. Faruk Altındağ ise, "Harika bir duyguydu, anlatılmaz yaşanır diyebiliriz. Pamukkale, efsane bir yer. Çok büyük heyecan yaşadım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Sahalara ne zaman dönecek?
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Şimdi gözler transferde!
        Şimdi gözler transferde!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali

        Benzer Haberler

        Denizlispor'da transfer heyecanı
        Denizlispor'da transfer heyecanı
        Denizli'de yeniden aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan için k...
        Denizli'de yeniden aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan için k...
        Pamukkale'de paraşütçüler, sıcak hava balonundan atladı
        Pamukkale'de paraşütçüler, sıcak hava balonundan atladı
        Denizli'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralan...
        Denizli'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralan...
        Yunanistan adasında sahilde ceset bulundu; kayıp iş insanı Cinkaya'nın aile...
        Yunanistan adasında sahilde ceset bulundu; kayıp iş insanı Cinkaya'nın aile...
        Buldan'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
        Buldan'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi