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        Denizlispor'da Başkan Uz destek istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:28 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:28
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        Denizlispor'da Başkan Uz destek istedi
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk maçında evinde Amed Sportif'i konuk edecek düşme hattındaki Denizlispor'da Başkanı Mehmet Uz, ilk yarının son haftalarında yakaladıkları çıkışı sürdürmek ve bir an önce alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi. Mehmet Uz, "İlk yarıyı hedeflediğimiz puandan birkaç puan aşağıda tamamladık. Son haftalarda sakat ve cezalı oyuncularımızın çok olması bana göre bunda etkili oldu. Ancak forma şansı bulan oyuncularımızın ortaya koydukları mücadele bizi hem sevindirdi hem de ileriye dönük umutlarımızı arttırdı. İkinci yarıda daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi.

        Ligin ikinci yarısında pazar günü konuk edecekleri Amed Sportif karşısında galibiyet hedeflediklerini kaydeden Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "İlk yarının son haftalarında yakaladığımız ivmeyi sürdürmek ve alt sıralardan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Ligde kolay maç yok. Oynanmayan maçın galibi veya mağlubu olmaz. Ortada 3 puan var ve biz bunu elde etmek için mücadele edeceğiz. Oyuncularımız sahada gereken mücadeleyi gösterecek. Taraftarlarımızın da yine tribündeki yerini alarak bugüne kadar olduğu gibi aynı desteği vermelerini istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı pazar günü maça davet ediyorum" diye konuştu.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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