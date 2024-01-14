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        Denizlispor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:10
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        Denizlispor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
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        STAT:İlçe

        HAKEMLER: Bayram Başkan, Süleyman Yavaşoğlu, Göktuğ Hazar Erel

        DENİZLİSPOR: Abdulkadir - Emirhan, Gökhan, Emre Sağlık, Mehmet Eren (Dk. 86 Emre Yıldırım), Bekir Turaç, Oktay, Alaattin, Emre Furtuna (Dk. 50 Mehmet Ali), Alihan, Oğuzhan (Dk. 66 Deniz)

        AMED SPORTİF FAALİYETLER: Aykut - Uğur Adem, Batuhan, Veli, Onur, Taner (Dk. 66 Muhammed Enes), Abdullah, Oktay, Berk, Ahmet Dereli (Dk. 46 Taşkın), Yılmaz

        GOLLER: Dk. 24 Berk (Amed Sportif), Dk. 86 Emre Yıldırım (Denizlispor)

        SARI KARTLAR: Oktay, Emirhan, Emre Sağlık (Denizlispor), Oktay, Abdullah, Veli (Amed Sportif) 

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor, evinde şampiyonluk hesapları yapan Amed Sportif Faaliyetler'le berabere kaldı: 1-1.

        Konuk Amed Sportif, 24'üncü dakikada Berk'in golüyle 1-0'ı buldu. Denizlispor 86'ncı dakikada Emre Yıldırım'ın golüyle tabelayı eşitledi. Bu sonuçla Denizlispor puanını 19'a yükseltti ancak ateş hattından çıkamadı. Amed Sportif ise 37 puana yükseldi. 

         

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - RAMAZAN ÇETİN

        2024-01-14 16:10:27

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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