Denizlispor'a puan morali

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında evinde Amed Sportif ile 1-1 berabere kalan Denizlispor yenilgiden son dakikalarda attığı golle kurtuldu. Uzun süre rakibi karşısında maçı 1-0 geride götüren yeşil-siyahlılar, 86'ncı dakikada Emre Yıldırım'ın golüyle 1 puanı aldı. Denizli, 19 puanla düşme hattından çıkamasa da puanla moral kazandı.

Teknik direktör Özcan Bizati, alınan 1 puanın kıymetli olduğunu belirterek, "Rakibimiz şampiyonluk hedefliyor. Biz de bir an önce alt sıralardan uzaklaşmak istiyoruz. Bu nedenle alınan puanı değerli görüyorum. Önümüzdeki maçlarda daha fazla efor sarfedip galibiyetler elde edeceğiz" dedi. Denizlili futbolcular ve yönetim maçın ardından şehitlerimiz için soyunma odasında asker selamı verdi.

DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,