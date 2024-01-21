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        Merkezefendi'nin konuğu Samsunspor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 12:22 Güncelleme: 21.01.2024 - 12:22
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        Merkezefendi'nin konuğu Samsunspor
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde son olarak deplasmanda Galatasaray'ı 102-87 mağlup eden düşme hattındaki Merkezefendi Belediyesi Basket yarın evinde bir basamak altında son sırada yer alan Samsunspor'la kozlarını paylaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak 17'nci haftanın kapanış maçı saat 19.00'da başlayacak. İlk yarıda deplasmanda rakibine 95-85 yenilen Denizli temsilcisi, bu kez seyircisi önünde galip gelip 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Ligde 16 karşılaşmada Merkezefendi'nin 5, Samsunspor'un 3 galibiyeti bulunuyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli -

        2024-01-21 12:22:16

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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