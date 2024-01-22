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        Denizlispor düşme hattından kurtulamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:13 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:13
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        Denizlispor düşme hattından kurtulamadı
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, deplasmanda Karaman FK'ya 1-0 yenilerek ateş hattından çıkamadı. Bu sonuçla 19 puanda kalan yeşil-siyahlılar 21'inci haftayı 16'ncı basamakta tamamladı. Teknik Direktör Özcan Bizati, Karaman deplasmanında son dakikalara kadar direndiklerini belirterek, "Buraya puanlar ya da puan almak için gelmiştik. Bitime 7 dakika kala golü yedik. Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Önümüzde çok maç var. Mutlaka düşme hattından kurtulacağımıza inanıyorum" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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