Denizlispor düşme hattından kurtulamadı

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, deplasmanda Karaman FK'ya 1-0 yenilerek ateş hattından çıkamadı. Bu sonuçla 19 puanda kalan yeşil-siyahlılar 21'inci haftayı 16'ncı basamakta tamamladı. Teknik Direktör Özcan Bizati, Karaman deplasmanında son dakikalara kadar direndiklerini belirterek, "Buraya puanlar ya da puan almak için gelmiştik. Bitime 7 dakika kala golü yedik. Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Önümüzde çok maç var. Mutlaka düşme hattından kurtulacağımıza inanıyorum" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,