Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Merkezefendi Belediyesi Basket - Samsunspor: 83-74

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 22:01 Güncelleme: 22.01.2024 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Samsunspor: 83-74
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALON:Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin, Batuhan Söylemezoğlu

        MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 10, Nate Mason 13, Wright 22, Bleijenbergh 8, Pecarski 2, Berke Aygündüz 9, Oktay Güneş, İsmail Karabilen 2, Roko Badzim 13, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 4

        SAMSUNSPOR: Kyser 16, Levi 7, Henry 18, Washington 18, Göktuğ Baş 2, Tarık Sezgün, Bora Satır, Mooney 13

        1´İNCİ PERİYOT: 18-18

        İLK YARI: 33-36

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 56-52

        NORMAL SÜRE: 69-69

        Basketbol Süper Ligi 17´nci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde ağrıladığı Samsunspor´u normal süresi 69-69 eşitlikle sona eren maçın uzatma periyodunda 83-74 mağlup etti. Bu sonuçla Denizli temsilcisi 6 galibiyete ulaşırken, Samsun takımı 3 galibiyetle son sırada kaldı.

        Karşılıklı basketlerle geçilen maçın ilk periyodu 18-18 eşitlikle tamamlandı. Konuk ekip ikince çeyrekte üstünlük sağlayıp soyunma odasına 3 sayı önde girdi: 33-36. Üçüncü periyodu Merkezefendi Belediyesi Basket 56-52 önde bitirirken, müsabakanın normal süresi 69-69 berabere bitti. Uzatma periyodunda daha az hata yapan ev sahibi ekip karşılaşmayı kazanmayı başardı: 83-74.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli -

        2024-01-22 22:00:34

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya'dan cansız bedenlerle ilgili açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan cansız bedenlerle ilgili açıklama
        Sincan-Uygur özerk bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur özerk bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Almanya aşırı sağ partisi AfD'den "Dexit" vaadi
        Almanya aşırı sağ partisi AfD'den "Dexit" vaadi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Fransa lideri Macron'un 'milliyetçi' ekseni
        Fransa lideri Macron'un 'milliyetçi' ekseni
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Aşk yok
        Aşk yok
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor

        Benzer Haberler

        İYİ Parti'nin Honaz belediye başkan adayı Kiraz adaylıktan çekildi
        İYİ Parti'nin Honaz belediye başkan adayı Kiraz adaylıktan çekildi
        Denizlispor düşme hattından kurtulamadı
        Denizlispor düşme hattından kurtulamadı
        Denizli'de ağaca çarpan otomobil alev aldı; dede ile torunu öldü, 2 yaralı
        Denizli'de ağaca çarpan otomobil alev aldı; dede ile torunu öldü, 2 yaralı
        Denizli'de 3. Deve Güreşi Festivali düzenlendi
        Denizli'de 3. Deve Güreşi Festivali düzenlendi
        Merkezefendi'nin konuğu Samsunspor
        Merkezefendi'nin konuğu Samsunspor
        Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı