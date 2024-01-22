Merkezefendi Belediyesi Basket - Samsunspor: 83-74

SALON:Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin, Batuhan Söylemezoğlu

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 10, Nate Mason 13, Wright 22, Bleijenbergh 8, Pecarski 2, Berke Aygündüz 9, Oktay Güneş, İsmail Karabilen 2, Roko Badzim 13, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 4

SAMSUNSPOR: Kyser 16, Levi 7, Henry 18, Washington 18, Göktuğ Baş 2, Tarık Sezgün, Bora Satır, Mooney 13

1´İNCİ PERİYOT: 18-18

İLK YARI: 33-36

3´ÜNCÜ PERİYOT: 56-52

NORMAL SÜRE: 69-69

Basketbol Süper Ligi 17´nci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde ağrıladığı Samsunspor´u normal süresi 69-69 eşitlikle sona eren maçın uzatma periyodunda 83-74 mağlup etti. Bu sonuçla Denizli temsilcisi 6 galibiyete ulaşırken, Samsun takımı 3 galibiyetle son sırada kaldı.

Karşılıklı basketlerle geçilen maçın ilk periyodu 18-18 eşitlikle tamamlandı. Konuk ekip ikince çeyrekte üstünlük sağlayıp soyunma odasına 3 sayı önde girdi: 33-36. Üçüncü periyodu Merkezefendi Belediyesi Basket 56-52 önde bitirirken, müsabakanın normal süresi 69-69 berabere bitti. Uzatma periyodunda daha az hata yapan ev sahibi ekip karşılaşmayı kazanmayı başardı: 83-74.

DHA-Spor - Türkiye-Denizli -

2024-01-22 22:00:34

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.