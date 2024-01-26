Denizlispor kazanmak istiyor TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Karaman FK'ya tek golle yenilip düşme potasından çıkamayan Denizlispor yarın sahasında Play-Off hattında yer alan Isparta 32 Spor ile oynayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda Hakan Ülker'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Sıralamada 19 puanla 16'ncı durumda yer alan Denizlispor'da teknik direktör Özcan Bizati, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Kazanıp bir an önce düşme hattından çıkmayı amaçlıyoruz. Bizim adımıza her maç çok önemli. İyi hazırlandık, takımıma inanıyorum" diye konuştu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Karaman FK'ya tek golle yenilip düşme potasından çıkamayan Denizlispor yarın sahasında Play-Off hattında yer alan Isparta 32 Spor ile oynayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda Hakan Ülker'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Sıralamada 19 puanla 16'ncı durumda yer alan Denizlispor'da teknik direktör Özcan Bizati, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Kazanıp bir an önce düşme hattından çıkmayı amaçlıyoruz. Bizim adımıza her maç çok önemli. İyi hazırlandık, takımıma inanıyorum" diye konuştu.

DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,