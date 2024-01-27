Merkezefendi seriyi sürdürmek istiyor
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde sok iki maçında Galatasaray ve Samsunspor'u yenerek alt sıralardan kurtulma yolunda umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket takımı yarın deplasmanda Tofaş'la karşı karşıya gelecek. Toıfaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Merkezefendi bu sezon 6 maçını kazanırken, 11 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde sok iki maçında Galatasaray ve Samsunspor'u yenerek alt sıralardan kurtulma yolunda umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket takımı yarın deplasmanda Tofaş'la karşı karşıya gelecek. Toıfaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Merkezefendi bu sezon 6 maçını kazanırken, 11 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.
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