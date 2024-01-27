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        Denizlispor - Isparta 32 Spor: 1-2

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor evinde, Play-Off hattında yer alan Isparta 32 Spor'a 2-1 yenilerek ateş hattından çıkamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:09 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:09
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        Denizlispor - Isparta 32 Spor: 1-2
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor evinde, Play-Off hattında yer alan Isparta 32 Spor'a 2-1 yenilerek ateş hattından çıkamadı.

        Maça hızlı başlayan ev sahibi Denizlispor, 12'nci dakikada Emre Sağlık'ın golüye 1-0 öne geçti. Isparta ekibi 29'uncu dakikada Mehmet ile beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Isparta 32 Spor 62'nci dakikada yine Mehmet'in ayağından bir gol daha buldu: 1-2. Kalan dakikalar başka gol getirmedi ve konuk Isparta 32 Spor maçı kazanmasını bildi.

        Bu skorun ardından Isparta 32 Spor, 36 puana yükselip üst sıralardaki yerini korudu. Denizlispor ise 19 puanda kaldı ve küme düşme hattından çıkamadı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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