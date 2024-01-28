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        Denizlispor çıkışa geçemiyor

         TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Isparta 32 Spor'a 2-1 yenilerek 19 puanda kalan ve düşme hattından kurtulamayan Denizlispor umut tüketmeye devam etti. Son 3 maçından sarece 1 puan çıkaran yeşil-beyazlılarla 15'inci sırada yer alan Sarıyer'in arasındaki puan farkı 5 oldu. Teknik direktör Özcan Bizati sonuna kadar savaşacaklarını belirterek, "Rakiplerimizle puan farkının açılması iyi olmadı ancak vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 28.01.2024 - 12:21
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        Denizlispor çıkışa geçemiyor
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         TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Isparta 32 Spor'a 2-1 yenilerek 19 puanda kalan ve düşme hattından kurtulamayan Denizlispor umut tüketmeye devam etti. Son 3 maçından sarece 1 puan çıkaran yeşil-beyazlılarla 15'inci sırada yer alan Sarıyer'in arasındaki puan farkı 5 oldu. Teknik direktör Özcan Bizati sonuna kadar savaşacaklarını belirterek, "Rakiplerimizle puan farkının açılması iyi olmadı ancak vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

        Denizlispor önümüzdeki hafta deplasmanda önemli rakiplerinden Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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