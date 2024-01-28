Denizlispor çıkışa geçemiyor TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Isparta 32 Spor'a 2-1 yenilerek 19 puanda kalan ve düşme hattından kurtulamayan Denizlispor umut tüketmeye devam etti. Son 3 maçından sarece 1 puan çıkaran yeşil-beyazlılarla 15'inci sırada yer alan Sarıyer'in arasındaki puan farkı 5 oldu. Teknik direktör Özcan Bizati sonuna kadar savaşacaklarını belirterek, "Rakiplerimizle puan farkının açılması iyi olmadı ancak vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Isparta 32 Spor'a 2-1 yenilerek 19 puanda kalan ve düşme hattından kurtulamayan Denizlispor umut tüketmeye devam etti. Son 3 maçından sarece 1 puan çıkaran yeşil-beyazlılarla 15'inci sırada yer alan Sarıyer'in arasındaki puan farkı 5 oldu. Teknik direktör Özcan Bizati sonuna kadar savaşacaklarını belirterek, "Rakiplerimizle puan farkının açılması iyi olmadı ancak vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Denizlispor önümüzdeki hafta deplasmanda önemli rakiplerinden Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,