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        Denizlispor'da hedef galibiyet

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır kazanamayan, 19 puana sahip düşme hattındaki Denizlispor yarın önemli rakiplerinden Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bolluca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Erdem Demirtaş düdük çalacak. Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati son derece kritik bir karşılaşmaya çıkaacaklarını belirterek, "Galibiyetten başyka bir seçenek düşünmüyoruz. Kazanıp yeni bir sayfa açmak istiyoruz" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:18
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        Denizlispor'da hedef galibiyet
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır kazanamayan, 19 puana sahip düşme hattındaki Denizlispor yarın önemli rakiplerinden Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bolluca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Erdem Demirtaş düdük çalacak. Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati son derece kritik bir karşılaşmaya çıkaacaklarını belirterek, "Galibiyetten başyka bir seçenek düşünmüyoruz. Kazanıp yeni bir sayfa açmak istiyoruz" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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