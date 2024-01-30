Denizlispor'da hedef galibiyet
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır kazanamayan, 19 puana sahip düşme hattındaki Denizlispor yarın önemli rakiplerinden Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bolluca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Erdem Demirtaş düdük çalacak. Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati son derece kritik bir karşılaşmaya çıkaacaklarını belirterek, "Galibiyetten başyka bir seçenek düşünmüyoruz. Kazanıp yeni bir sayfa açmak istiyoruz" dedi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır kazanamayan, 19 puana sahip düşme hattındaki Denizlispor yarın önemli rakiplerinden Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bolluca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Erdem Demirtaş düdük çalacak. Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati son derece kritik bir karşılaşmaya çıkaacaklarını belirterek, "Galibiyetten başyka bir seçenek düşünmüyoruz. Kazanıp yeni bir sayfa açmak istiyoruz" dedi.
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