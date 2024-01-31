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        Euroleague'in yolu Denizli'den geçiyor

        Basketbol Süper Ligi'nde 3 sezondur Denizli'yi temsil eden Merkezefendi Belediyesi Basket, vitrine çıkardığı birçok yabancı oyuncuyu Euroleague'e uğurladı. Yalnız bu sezon takımda forma giyen 3 isim Avrupa'nın en prestijli organizasyonunun yolunu tuttu. Daha önce Max Heidegger ve Nikos Rogkavopoulos'u Euroleague'de mücadele eden İspanyol ekibi Barcelona'ya gönderen Merkezefendi'nin eski yabancılarından Nate Sestina da bu yıl Fenerbahçe'ye transfer oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:38 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:40
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        Euroleague'in yolu Denizli'den geçiyor
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        Basketbol Süper Ligi'nde 3 sezondur Denizli'yi temsil eden Merkezefendi Belediyesi Basket, vitrine çıkardığı birçok yabancı oyuncuyu Euroleague'e uğurladı. Yalnız bu sezon takımda forma giyen 3 isim Avrupa'nın en prestijli organizasyonunun yolunu tuttu. Daha önce Max Heidegger ve Nikos Rogkavopoulos'u Euroleague'de mücadele eden İspanyol ekibi Barcelona'ya gönderen Merkezefendi'nin eski yabancılarından Nate Sestina da bu yıl Fenerbahçe'ye transfer oldu.

        Denizli temsilcisinin bu sezon parlattığı yabancılardan Nijerya asıllı ABD'li pivot Daniel Oturu, kısa süre içindeki performansıyla Anadolu Efes'e kiralandı.

        Letonyalı guard Rihards Lomazs, geçtiğimiz haftalarda İtalya'nın Euroleague'deki temsilcisi Bologna'ya giderken, Oturu'nun yerine transfer edilen Moses Wright da yalnız 5 maçlık performansıyla Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a transfer oldu. Ligde 5 maçta 26.4 sayı, 8.4 ribaund, 1.2 asist, 1.4 top çalma, 1.4 blok ortalamaları tutturan Wright, 70 bin Euro bedelle takımdan ayrıldı.

        Türkiye Basketbol Ligi'nde de takımın başında yer alan antrenör Zafer Aktaş'ın çalıştırdığı Merkezefendi, sezon içinde kadrosunda yaşadığı önemli değişikliklere rağmen düşme potasında yer almıyor. Denizli ekibi son olarak guard Nike Sibande'yi transfer etmişti.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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