Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Merkezefendi'nin konuğu Beşiktaş

        Basketbol Süper Ligi'nde 18 maçta 6 galibiyetle düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın sezonun iddialı ekiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Ligde Beşiktaş 14 galibiyetle zirve yarışında üçüncü sırada yer alıyor. Bu sezon 3 yabancısını Euroleague'e uğurlayıp son olarak pivot Moses Wright'ı Olympiakos'a gönderen Merkezefendi, guard Nike Sibande'yi kadrosuna katmıştı. Merkezefendi, ligde üst üste iki galibiyetin ardından geçen hafta Tofaş'a mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi'nin konuğu Beşiktaş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol Süper Ligi'nde 18 maçta 6 galibiyetle düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın sezonun iddialı ekiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Ligde Beşiktaş 14 galibiyetle zirve yarışında üçüncü sırada yer alıyor. Bu sezon 3 yabancısını Euroleague'e uğurlayıp son olarak pivot Moses Wright'ı Olympiakos'a gönderen Merkezefendi, guard Nike Sibande'yi kadrosuna katmıştı. Merkezefendi, ligde üst üste iki galibiyetin ardından geçen hafta Tofaş'a mağlup oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        Bir hafta sıcak sonra yeniden soğuk
        Bir hafta sıcak sonra yeniden soğuk
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı

        Benzer Haberler

        Denizlispor kaçamadı
        Denizlispor kaçamadı
        Denizli'de ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evi kurşunlayan kişi tutuklandı
        Denizli'de ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evi kurşunlayan kişi tutuklandı
        Hataylı depremzede kadın, yeni bir hayata adım attığı Denizli'de atölye açt...
        Hataylı depremzede kadın, yeni bir hayata adım attığı Denizli'de atölye açt...
        Euroleague'in yolu Denizli'den geçiyor (yeniden)
        Euroleague'in yolu Denizli'den geçiyor (yeniden)
        Euroleague'in yolu Denizli'den geçiyor
        Euroleague'in yolu Denizli'den geçiyor
        Denizli'de bisikletliye çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Denizli'de bisikletliye çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı