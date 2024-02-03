Denizlispor galibiyet istiyor

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la 2-2 berabere kalıp düşme hattından çıkamayan Denizlispor yarın evinde Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Berkay Erdemir görev alacak. Denizlispor'da sarı kart cezalıları Bekir Turaç ile Mustafa Kaçan karşılaşmada forma giyemeyecek. Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati, sahaya mutlak 3 puan için çıkacaklarını belirterek, "Kazanmaktan başka bir sonuç düşünmüyoruz. Tek hedefimiz bir an önce düşme hattından uzaklaşmak" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,