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        Denizlispor galibiyet istiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:08
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        Denizlispor galibiyet istiyor
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la 2-2 berabere kalıp düşme hattından çıkamayan Denizlispor yarın evinde Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Berkay Erdemir görev alacak. Denizlispor'da sarı kart cezalıları Bekir Turaç ile Mustafa Kaçan karşılaşmada forma giyemeyecek. Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati, sahaya mutlak 3 puan için çıkacaklarını belirterek, "Kazanmaktan başka bir sonuç düşünmüyoruz. Tek hedefimiz bir an önce düşme hattından uzaklaşmak" dedi. 

         

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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