Denizlispor - Etimesgut Belediyespor: 0-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizlispor, evinde Etimesgut Belediyespor ile yenişemedi: 0-0. Hafta içi Arnavutköy Belediyespor deplasmanının ardından üst üste ikinci beraberliğini alan yeşil-siyahlı ekip bu skorla 21 puana ulaşarak alt sıralardan kurtulamadı. Konuk ekip ise puanını 25 yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.