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        Denizli'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları açıklandı

         DENİZLİ'deAK Parti'nin 19 ilçede belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, aday gösterilmeyen partililere seslenerek, "Siyasette küslük, dargınlık, kırılmak olmaz; ben olmaz, biz olduğumuz sürece oluruz." dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 22:18 Güncelleme: 04.02.2024 - 22:20
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        Denizli'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları açıklandı
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         DENİZLİ'deAK Parti'nin 19 ilçede belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, aday gösterilmeyen partililere seslenerek, "Siyasette küslük, dargınlık, kırılmak olmaz; ben olmaz, biz olduğumuz sürece oluruz." dedi. 

        AK Parti Denizli İl Başkanlığı 31 Mart 2024 mahalli ve idari seçimleri için ilçe belediye başkan adaylarını Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı ile açıkladı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Ak Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, ve partililer katıldı. Yoğun ilgi gösterilen aday tanıtım toplantısı İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. 

        Toplantıda konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2004 yılında Denizli'de başlayan AK belediyeciliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden giderek pek çok eser kazandırdıklarını söyledi. Zolan, "Nerede bir şey yapılması gerekiyorsa oraya koştuk. Kişi ilçe, mahalle, sokak ayrımı yapmadık. Derdi olana derman olmak için koştuk. Hayal denen işleri bir bir gerçekleştirdik. Arkamızdaki en büyük güç ise Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun belediyecilik anlayışını Denizli'mizde inşa etmek için gayret sarf ettik. Sadece yapılar yaparak mı hizmet ettik? Hayır, aynı zamanda gönüller yaptık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize dedi ki 'Hizmetler gereklidir, olmazsa olmaz ama gönüller yapılmalıdır. O olmadan hiçbir şey olmaz.' Hem hizmet ettik hem de gönüllerde yer edindik. Biz Denizli sevdamızın peşinden gidiyoruz. Her kesimin başkanı olma noktasında gayret sarf ettik. Herkesin bize ulaşması noktasında kapılarımızı, gönüllerimizi açtık. Hamdolsun Denizli'miz bizi hep gönüllerine bastılar. İnşallah 31 Mart akşamı da Denizli'miz yine en güzel kararı verecektir." dedi. 

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise aday gösterilmeyen partililere seslenerek, "Siyasette küslük olmaz, dargınlık olmaz, kırılmak olmaz, ben olmaz, biz olduğumuz sürece oluruz. Biz bir dava adamı parti olabiliriz. Kırılmak olur mu olur, üzülmek olur mu olur ama 3 gün olmalıdır. Üzülmüyorum derseniz yalan söylersiniz. İnsanız çünkü nefsimiz var. Ama bu 2-3 gün sonra devam ettirmek bizim yetişme tarzımıza anlayışımıza ters bir davranış şekli olur. Biz bu dönem 21 yıl yaptık, belediye başkanlığını da 5 yıl yaptık. Ama bize dediler ki sen 21 yıl milletvekilliği yaptın 5. dönemini tamamladın yeter artık dediler, 'Eyvallah baş tacı' dedik. Benim yerime gelen arkadaşlarda benden daha iyi yaptığını görerek büyük bir mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

        Konuşmasında Denizli'den övgüyle söz eden ve gelişimin AK Parti iktidarının vizyonuyla uyumlu olduğunu ifade eden Elitaş, "Denizli, gerçekten Ege'nin incisi, çok önemli şehirlerimizden birisi. AK Parti iktidarıyla birlikte hem belediyecilik hem AK Parti'nin ortaya koyduğu ekonomi vizyonu ile 20 yılda Türkiye'de en hızlı gelişen şehirlerimizden biri haline geldi. Bu merkez idarenin ortaya koyduğu kurallara yerel yönetim ve paydaşların en iyi şekilde uyum sağlamasından kaynaklanmıştır. Yerel yönetici burada oturan sakinler merkez idarenin aldığı kararlara uyum sağlama konusunda yardımcı olur, onların önündeki engelleri ortadan kaldırmak için gayret gösterirse Denizli'yi Türkiye'ye örnek verebilirsiniz." dedi.

        Elitaş konuşmasının ardından Denizli'nin ilçe belediye başkan adaşlarını açıkladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Osman Zolan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday gösterilmişti. Bugün yapılan toplantıda açıklanan ilçe belediye başkan adayları şu isimlerden oluştu:

        Acıpayam İlçesi Fikret Gümüş, Babadağ İlçesi Murat Kumral, Baklan İlçesi Yusuf Gülsever, Bekilli İlçesi Mustafa Çoban, Beyağaç İlçesi Mustafa Akçay, Bozkurt İlçesi Akif Bayar, Buldan İlçesi MHP'nin Cumhur İttifakı Adayı Mesut Sarıbaloğlu, Çal İlçesi MHP'nin Cumhur İttifakı Adayı Fethi Akcan, Çameli İlçesi Cengiz Arslan, Çardak İlçesi Hüsnü Yılmaz, Çivril İlçesi Gürcan Güven, Güney İlçesi Halil Ayhan, Honaz İlçesi MHP'nin Cumhur İttifakı Adayı Ali Semerci, Kale İlçesi Mehmet Salih Sağınç, Sarayköy İlçesi Ahmet Necati Özbaş, Serinhisar İlçesi Cemal Kobaş, Tavas İlçesi Hüseyin İnamlık, Merkezefendi İlçesi Ekrem Başer, Pamukkale İlçesi Halil Pekdemir.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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