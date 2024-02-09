Merkezefendi ile Manisa derbide rakip

Ligde son iki maçını kaybeden Denizli temsilcisi Merkezefendi 6 galibiyetle düşme hattında yer alıyor. Hafta içinde FIBA Europe Cup'tan elenen Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 11 galibiyetle play-off hattında beşinci basamakta haftaya başladı. Manisa ekibi ligde son 5 maçının 4'ünü kazandı.

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