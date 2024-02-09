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        Merkezefendi ile Manisa derbide rakip

        Basketbol Süper Ligi'nde farklı hedefler peşinde koşan Ege ekipleri Merkezefendi Belediyesi Basket ile Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:38
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        Merkezefendi ile Manisa derbide rakip
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        Basketbol Süper Ligi'nde farklı hedefler peşinde koşan Ege ekipleri Merkezefendi Belediyesi Basket ile Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak.

        Ligde son iki maçını kaybeden Denizli temsilcisi Merkezefendi 6 galibiyetle düşme hattında yer alıyor. Hafta içinde FIBA Europe Cup'tan elenen Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 11 galibiyetle play-off hattında beşinci basamakta haftaya başladı. Manisa ekibi ligde son 5 maçının 4'ünü kazandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DHA

        2024-02-09 12:31:06

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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