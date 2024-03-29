Sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobilin çarptığı motosikletli kurye öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, hatalı sollama yapan sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosikletli kurye Aziz Soysaç (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü daha sonra polise merkezine gidip teslim oldu.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. Dönercide çalışan kurye Aziz Soysaç, 20 ALI 110 plakalı motosikletiyle sipariş götürmek üzere yola çıktı. Soysaç'ın kullandığı motosiklete karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen İzzet A.'nın (38) kullandığı 34 CNM 885 plakalı otomobil çaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada otomobil sürücüsü İzzet A. olay yerinden ayrıldı. Kazada ağır yaralanan motosikletli kurye Soysaç, olay yerine gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Soysaç, doktorların müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.