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        Sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobilin çarptığı motosikletli kurye öldü

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, hatalı sollama yapan sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosikletli kurye Aziz Soysaç (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 20:01 Güncelleme: 29.03.2024 - 22:50
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        Sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobilin çarptığı motosikletli kurye öldü
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, hatalı sollama yapan sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosikletli kurye Aziz Soysaç (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü daha sonra polise merkezine gidip teslim oldu.

        Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi.  Dönercide çalışan kurye Aziz Soysaç, 20 ALI 110 plakalı motosikletiyle sipariş götürmek üzere yola çıktı. Soysaç'ın kullandığı motosiklete karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen İzzet A.'nın (38) kullandığı 34 CNM 885 plakalı otomobil çaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada otomobil sürücüsü İzzet A. olay yerinden ayrıldı. Kazada ağır yaralanan motosikletli kurye Soysaç, olay yerine gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Soysaç, doktorların müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

        Öte yandan kazanın arından olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü İzzet A. daha sonra polis merkezine teslim oldu. İzzet A.'nın polisteki işlemlerinin yapılmasına başlandı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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