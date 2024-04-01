Denizli'de CHP'li Çavuşoğlu kazandı; CHP 15, AK Parti 3, YRP 1 ilçede seçimi önde bitirdi

DENİZLİ'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'nin adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu kazandı. 15 ilçede CHP, 3 ilçede AK Parti 1 ilçede ise Yeniden Refah Partisi seçimi önde bitirdi.

Denizli'de, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP'nin adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi. İlçelerde ise CHP 15, AK Parti 3, Yeniden Refah Partisi ise seçimi önde tamamladı.

Merkezefendi'de CHP'li Şeniz Doğan, Pamukkale'de CHP'li Ali Rıza Ertemur, Acıpayam'da CHP'li Levent Yıldırım, Tavas'ta CHP'li Kadir Tatık, Çivril'de CHP'li Semih Dere, Bekilli'de CHP'li Önder Demir, Çal'da CHP'li Ahmet Hakan, Güney'de CHP'li Mehmet Ali Eraydın, Buldan'da CHP'li Mehmet Ali Orpak, Sarayköy'de CHP'li Mehmet Salih Konya, Honaz'da CHP'li Yüksel Kepenek, Çardak'ta CHP'li Ali Altıner, Serinhisar'da CHP'li Osman Kılıç, Kale'de CHP'li Erkan Hayla, Bozkurt'ta CHP'li Birsen Çelik, Çameli'de AK Parti’li Cengiz Arslan, Baklan'da AK Parti’li Yusuf Gülsever, Babadağ'da AK Parti’li Murat Kumral ve Beyağaç'ta ise Yeniden Refah Partili Sezayi Pütün seçimin galibi oldu.