CHP binasının balkonunun çökmesiyle yaralanan eski yönetim kurulu üyesi öldü (2)

TOPRAĞAVERİLDİ

Denizli’nin Tavas ilçesinde, dün CHP ilçe binasında belediye başkanlığı seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkon çöktü. Çöken balkonda bulunan ve ağır yaralanarak hastaneye sevk edilenler arasındaki eski ilçe yönetim kurulu üyesi Mehmet Palaz hayatını kaybetti. Mestanağa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, TBMM Başkanvekili CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Tavas Belediye Başkanlığı'nı kazanan Kadir Tatık ile Palaz'ın yakınları ve partililer katıldı. İkindi namazını takiben kılınan cenaze namazı sonrası Palaz’ın cenazesi, Tavas ilçe mezarlığında toprağa verildi.