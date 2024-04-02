Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor kader maçında

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren 27 puana sahip 18'inci Denizlispor yarın en önemli rakiplerinden Sarıyer'i konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:16 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor kader maçında
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren 27 puana sahip 18'inci Denizlispor yarın en önemli rakiplerinden Sarıyer'i konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Süleyman Soyutürk'ün yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Denizlispor cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak sahaya çıkacak. Son maçında deplasmanda Menemen FK'ya 3-1 kaybeden, ardından geçen haftayı bay takım olarak geçen Denizlispor bitime 6 maç kala kurtuluş hattının 4 puan gerisinde yer alıyor. Denizlispor'da teknik patron Özcan Bizati sezonun en kritdik maçlarından birini oynayacaklarını söyledi. Sarıyer'in de kendileri gibi kümede kalma mücadelesi verdiğini dile getiren Bizati, "Rakibimizden 3 puan gerideyiz. Bu maçı kazanıp kurtuluş yolunda ışığı yakacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        İşte iklim krizinin sonucu!
        İşte iklim krizinin sonucu!
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Otomobilde ilk çeyrek rekoru
        Otomobilde ilk çeyrek rekoru
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Yunan adalarına kapıda vize başladı
        Yunan adalarına kapıda vize başladı
        Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması
        Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması
        Takdir etmek için dokunmuş! Öğretmene 16 yıl istendi!
        Takdir etmek için dokunmuş! Öğretmene 16 yıl istendi!
        44 numaralı Alman milli takımı formasına yasak
        44 numaralı Alman milli takımı formasına yasak

        Benzer Haberler

        CHP binasının balkonunun çökmesiyle yaralanan eski yönetim kurulu üyesi öld...
        CHP binasının balkonunun çökmesiyle yaralanan eski yönetim kurulu üyesi öld...
        Buldan'da oyların eşit çıktığı sandıkta muhtar kura ile belirlendi
        Buldan'da oyların eşit çıktığı sandıkta muhtar kura ile belirlendi
        CHP binasının balkonunun çökmesiyle yaralanan eski yönetim kurulu üyesi öld...
        CHP binasının balkonunun çökmesiyle yaralanan eski yönetim kurulu üyesi öld...
        Denizli'de CHP'li Çavuşoğlu kazandı; CHP 15, AK Parti 3, YRP 1 ilçede seçim...
        Denizli'de CHP'li Çavuşoğlu kazandı; CHP 15, AK Parti 3, YRP 1 ilçede seçim...
        CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Çavuşoğlu'ndan seçmene teşekkü...
        CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Çavuşoğlu'ndan seçmene teşekkü...
        GÜNCELLEME 2 - Denizli Tavas'ta CHP binasında balkonun çökmesi sonucu 1 kiş...
        GÜNCELLEME 2 - Denizli Tavas'ta CHP binasında balkonun çökmesi sonucu 1 kiş...