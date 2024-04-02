Denizlispor kader maçında

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren 27 puana sahip 18'inci Denizlispor yarın en önemli rakiplerinden Sarıyer'i konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Süleyman Soyutürk'ün yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Denizlispor cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak sahaya çıkacak. Son maçında deplasmanda Menemen FK'ya 3-1 kaybeden, ardından geçen haftayı bay takım olarak geçen Denizlispor bitime 6 maç kala kurtuluş hattının 4 puan gerisinde yer alıyor. Denizlispor'da teknik patron Özcan Bizati sezonun en kritdik maçlarından birini oynayacaklarını söyledi. Sarıyer'in de kendileri gibi kümede kalma mücadelesi verdiğini dile getiren Bizati, "Rakibimizden 3 puan gerideyiz. Bu maçı kazanıp kurtuluş yolunda ışığı yakacağız" dedi.