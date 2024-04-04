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        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Çavuşoğlu, görevi devraldı

        DENİZLİ'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Bülent Nuri Çavuşoğlu, başkanlık görevini eski başkan Osman Zolan'dan devraldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 21:41 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:45
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        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Çavuşoğlu, görevi devraldı
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        DENİZLİ’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP’den Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Bülent Nuri Çavuşoğlu, başkanlık görevini eski başkan Osman Zolan’dan devraldı.

        CHP’den Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi’ni giderek başkanlık görevini devraldı. Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen devir teslim törenine, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

        Belediye binası önünde toplanan binlerce vatandaş tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Çavuşoğlu, başkanlık makamında Zolan’a çiçek takdim etti. Seçim sonuçlarının hayırlı uğurlu olmasını dileyen Zolan, “Çok güzel hizmetler yapmanız için dua ediyorum. Denizli’miz bugünden, bugünkü konumundan daha ileri gitsin, daha güzel gitsin, çok eserler kazansın. Başarılar diliyorum." dedi.

        ‘GÜZEL BİR MÜCADELE OLDU’

        Başkan Çavuşoğlu ise güzel ev sahipliği için teşekkür ederek, “Gerçekten keyifli, güzel bir mücadele oldu. Tabi bu mücadele sonunda gönül istiyor ki herkes kazansın ama sonuçta öyle bir şansımız yok. Ama Denizli'nin kazandığına eminiz. Bundan sonraki süreçte de emin olun hem bilginizden, hem birikiminizden ve deneyimlerinizden her zaman faydalanacağız. Denizli halkının takdiriyle, bizim Denizli ittifakı dediğimiz her renkten dostumuzun uzlaşısı ile bugün buradayız. Buraya gelmemiz, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, tüm renklerin bir araya getirdiği güzel bir birlikteliğin sonucunda bugün beraberiz. 13 sene bu şehre güzel bir hizmet verdiniz, bu anlamda gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra biz de umarız ki elimizden bir taş koymak gelir. İhtiyaçları karşılayalım, insanların gönlüne sevgiyi inşa edelim, tarımda, turizmde, hayvancılıkta bu memleketin kalkınması noktasında biz de katkı koyalım istiyoruz. Onun için de böyle bir yolculuğa çıktık." İfadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi mührünü teslim alan Başkan Çavuşoğlu, Zolan’ı belediye binasından uğurladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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