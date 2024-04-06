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        'Halka arz' yalanıyla dolandırıcılığa 6 gözaltı

        DENİZLİ merkezli 3 ilde halka arz ile yüksek miktarda hisse satabileceklerini söyleyerek vatandaşları kandırıp dolandıran 6 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 17:55 Güncelleme: 06.04.2024 - 18:00
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        'Halka arz' yalanıyla dolandırıcılığa 6 gözaltı
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        DENİZLİ merkezli 3 ilde halka arz ile yüksek miktarda hisse satabileceklerini söyleyerek vatandaşları kandırıp dolandıran 6 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) operasyonuyla yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

        Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı, 850 bin TL dolandırıldığını söyleyen kişinin suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamına Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 6 kişinin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler, Denizli, İstanbul ve Rize'de JASAT'ın düzenlediği operasyonla yakalandı. Denizli'ye getirilen şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yağız Kaan Y. (20), Mehmet Can Ö. (30), Sefa Y. (32), Oğuzhan Ç. (19) ve Hidayet A. (26) tutuklandı, Eren D. (22) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin halka arz öncesi mağdur vatandaşlara ulaştığı, kendilerine yüksek miktarda halka arz hissesi satabileceklerini söyleyip kandırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin yüklü miktarda para alıp haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin en son olayda ilçede yaşayan kişiyi aynı yöntemle 850 bin TL dolandırdıkları saptandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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