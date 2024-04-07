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        Merkezefendi yine riske soktu, Bodrum umutlandı

        BASKETBOLSüper Ligi'nde evinde Bursaspor'a 87-82 yenilen Merkezefendi Belediyesi Basket bitime 4 maç kala düşme hattındaki Çağdaş Bodrum Spor'la bağını koparamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:16 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:16
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        Merkezefendi yine riske soktu, Bodrum umutlandı
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde evinde Bursaspor'a 87-82 yenilen Merkezefendi Belediyesi Basket bitime 4 maç kala düşme hattındaki Çağdaş Bodrum Spor'la bağını koparamadı. Ligde Merkezefendi 26 maçta 9 galibiyette kalırken, küme düşmesi kesinleşen Samsunspor'u deplasmanda 100-61'le geçen düşme potasındaki Çağdaş Bodrum Spor 8 galibiyete ulaştı. İki Ege temsilcisinin düşme-kalma yarışında aralarındaki galibiyet farkı yine 1'e düştü. Kalan maçlarda maksimum galibiyeti alarak lige tutunmaya çalışan iki takım iki hafta sonra Denizli'de final niteliğindeki mücadelede rakip olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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