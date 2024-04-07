Merkezefendi yine riske soktu, Bodrum umutlandı

BASKETBOLSüper Ligi'nde evinde Bursaspor'a 87-82 yenilen Merkezefendi Belediyesi Basket bitime 4 maç kala düşme hattındaki Çağdaş Bodrum Spor'la bağını koparamadı. Ligde Merkezefendi 26 maçta 9 galibiyette kalırken, küme düşmesi kesinleşen Samsunspor'u deplasmanda 100-61'le geçen düşme potasındaki Çağdaş Bodrum Spor 8 galibiyete ulaştı. İki Ege temsilcisinin düşme-kalma yarışında aralarındaki galibiyet farkı yine 1'e düştü. Kalan maçlarda maksimum galibiyeti alarak lige tutunmaya çalışan iki takım iki hafta sonra Denizli'de final niteliğindeki mücadelede rakip olacak.

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