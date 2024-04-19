Denizlispor'da Bekir sezonu kapattı

Bu sezon 15 gol atan 24 yaşındaki forvetin geçen hafta alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderdiği açıklanmıştı.

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma şansı mucizelere bağlı olan Denizlispor'da takımın en skorer ismi Bekir Turaç Böke'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Bekir Turaç Böke'nin yapılan son tetkiklerinde sol arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Tedavisi süren oyuncumuz sezon sonuna kadar forma giyemeyecektir" bilgisi verildi.

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