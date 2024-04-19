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        Denizlispor'da Bekir sezonu kapattı

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma şansı mucizelere bağlı olan Denizlispor'da takımın en skorer ismi Bekir Turaç Böke'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:31 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:31
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        Denizlispor'da Bekir sezonu kapattı
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma şansı mucizelere bağlı olan Denizlispor'da takımın en skorer ismi Bekir Turaç Böke'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Bekir Turaç Böke'nin yapılan son tetkiklerinde sol arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Tedavisi süren oyuncumuz sezon sonuna kadar forma giyemeyecektir" bilgisi verildi.

        Bu sezon 15 gol atan 24 yaşındaki forvetin geçen hafta alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderdiği açıklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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