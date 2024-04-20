Denizli'de kuvvetli rüzgar çatı uçurdu, otomobiller zarar gördü
DENİZLİ'nin Kale ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir otelin çatısı otomobillerin üzerine uçtu, ağaçlar devrildi.
DENİZLİ'nin Kale ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir otelin çatısı otomobillerin üzerine uçtu, ağaçlar devrildi.
Kale ilçesinde, gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu. Bir otelin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. Park halindeki araçların üzerine uçan çatı parçaları nedeniyle iki otomobil zarar gördü. Rüzgar, bazı mahallelerdeki tütün seralarını da olumsuz etkiledi. İlçedeki Hürriyet İlkokulu ve Ortaokulu’nun bahçesinde bir ağaç rüzgar nedeniyle devrildi. İtfaiye ekipleri çatı parçaları ile ağacı kaldırdı.
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