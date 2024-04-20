Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de kuvvetli rüzgar çatı uçurdu, otomobiller zarar gördü

        DENİZLİ'nin Kale ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir otelin çatısı otomobillerin üzerine uçtu, ağaçlar devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 13:21 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de kuvvetli rüzgar çatı uçurdu, otomobiller zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'nin Kale ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir otelin çatısı otomobillerin üzerine uçtu, ağaçlar devrildi.

        Kale ilçesinde, gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu. Bir otelin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. Park halindeki araçların üzerine uçan çatı parçaları nedeniyle iki otomobil zarar gördü. Rüzgar, bazı mahallelerdeki tütün seralarını da olumsuz etkiledi. İlçedeki Hürriyet İlkokulu ve Ortaokulu’nun bahçesinde bir ağaç rüzgar nedeniyle devrildi. İtfaiye ekipleri çatı parçaları ile ağacı kaldırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!

        Benzer Haberler

        Denizli'de 42 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Denizli'de 42 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Denizlispor kader sınavında
        Denizlispor kader sınavında
        Denizli'de sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar etkili oldu
        Denizli'de sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar etkili oldu
        Denizli'de evde uyuşturucu ürettiği iddia edilen kişi tutuklandı
        Denizli'de evde uyuşturucu ürettiği iddia edilen kişi tutuklandı
        Köpekçi Nuri Efe heykeli yandı; 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
        Köpekçi Nuri Efe heykeli yandı; 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
        Denizli'de 950 gram doğan bebek 75 gün sonra anne kucağıyla tanıştı
        Denizli'de 950 gram doğan bebek 75 gün sonra anne kucağıyla tanıştı