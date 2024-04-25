Merkezefendi'de Pecarski de sezonu kapattı
Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun bitimine 2 maç kala kümede kalışını matematiksel olarak resmen ilan etmeye çok yaklaşan Merkezefendi Belediyesi Basket'te sakatlanan Marco Pecarski de sezonu kapattı.
Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun bitimine 2 maç kala kümede kalışını matematiksel olarak resmen ilan etmeye çok yaklaşan Merkezefendi Belediyesi Basket'te sakatlanan Marco Pecarski de sezonu kapattı. Bu sezon 3 yabancının Euroleague kulüplerine transfer olarak ayrıldığı, birçok oyuncunun da sakatlık problemi yaşadığı Denizli ekibinde sağ işaret parmağında tendon zedelenmesi belirlenen Pecarski'nin son iki maçta oynayamayacağı açıklandı. Merkezefendi'de önceki hafta Büyükçekmece deplasmanında da yabancılardan Roko Badzim'in aşil tendonu kopmuştu.
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