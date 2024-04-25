Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Merkezefendi'de Pecarski de sezonu kapattı

        Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun bitimine 2 maç kala kümede kalışını matematiksel olarak resmen ilan etmeye çok yaklaşan Merkezefendi Belediyesi Basket'te sakatlanan Marco Pecarski de sezonu kapattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:05 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi'de Pecarski de sezonu kapattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun bitimine 2 maç kala kümede kalışını matematiksel olarak resmen ilan etmeye çok yaklaşan Merkezefendi Belediyesi Basket'te sakatlanan Marco Pecarski de sezonu kapattı. Bu sezon 3 yabancının Euroleague kulüplerine transfer olarak ayrıldığı, birçok oyuncunun da sakatlık problemi yaşadığı Denizli ekibinde sağ işaret parmağında tendon zedelenmesi belirlenen Pecarski'nin son iki maçta oynayamayacağı açıklandı. Merkezefendi'de önceki hafta Büyükçekmece deplasmanında da yabancılardan Roko Badzim'in aşil tendonu kopmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Belarus'tan 'İstanbul Anlaşması' açıklaması
        Belarus'tan 'İstanbul Anlaşması' açıklaması
        23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı!
        23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı!
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        Denizlispor'da Denizli FK tartışması
        Denizlispor'da Denizli FK tartışması
        Cinsel istismar sanığına verilen 22,5 yıl hapis cezasını Yargıtay bozdu
        Cinsel istismar sanığına verilen 22,5 yıl hapis cezasını Yargıtay bozdu
        Yargıtay, 2 çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa verilen cezay...
        Yargıtay, 2 çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa verilen cezay...
        Denizlispor'da Emre ameliyat oldu
        Denizlispor'da Emre ameliyat oldu
        Orman zengini Denizli'ye 20 yılda 219 milyon fidan dikildi
        Orman zengini Denizli'ye 20 yılda 219 milyon fidan dikildi
        Denizli'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 1600 öğrenciyle konser
        Denizli'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 1600 öğrenciyle konser