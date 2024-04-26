Denizlispor'da tecrübeliler gidecek
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 2 maç kala kurtuluş umutlarını yitirerek tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e düşmesi kesinleşen Denizlispor'da as futbolcuların sözleşmeleri de sezon sonunda bitecek.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 2 maç kala kurtuluş umutlarını yitirerek tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e düşmesi kesinleşen Denizlispor'da as futbolcuların sözleşmeleri de sezon sonunda bitecek. Yeşil-siyahlılarda attığı 15 golle takımın en skoreri olup birçok kulübü peşine takan Bekir Turaç Böke, 5 sezondur kadroda yer alan kaptan Gökhan Süzen, Muhammet Özkal, Emre Sağlık ve Alaattin Öner sezon sonunda serbest kalacak. Transfer yasağı yüzünden takımı takviye edemeyip genç ağırlıklı kadroyla üst üste 2 kez küme düşen Denizlispor'da umutların tükenmesi sonrası kadrodaki tecrübeli isimlerin son haftalarda forma giymeleri beklenmiyor.
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