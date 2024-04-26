Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de gece olan otomobil sürücüsünü öldüğü kaza, sabah fark edildi

        DENİZLİ'ninKale ilçesinde, kavşakta yol kenarındaki bir evin duvarına ardından da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Akif Zıraplı (58) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 17:03 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de gece olan otomobil sürücüsünü öldüğü kaza, sabah fark edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'ninKale ilçesinde, kavşakta yol kenarındaki bir evin duvarına ardından da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Akif Zıraplı (58) hayatını kaybetti. Gece meydana gelen kaza, sabah saatlerinde fark edildi.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Köprübaşı Mahallesi Denizli-Muğla kara yolunda meydana geldi. Kavşakta Akif Zıraplı’nın kontrolünü yitirdiği 20 AEG 104 plakalı otomobil, yol kenarındaki evin duvarına ve elektrik direğine çarptı. Otomobilin çarptığı evde yaşayan yaşlı çift, kazayı sabah uyanınca fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Zıraplı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı inceleme sonrası Akif Zıraplı'nın cenazesi otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Ev sahibi çiftin gece bir gürültü duydukları ancak böyle bir şeye ihtimal vermedikleri için önemsemeyip, dışarı çıkıp bakmadıkları öğrenildi.

        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı
        Fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!

        Benzer Haberler

        Otomobil sürücüsünün öldüğü kaza, sabah fark edildi
        Otomobil sürücüsünün öldüğü kaza, sabah fark edildi
        Özgür Özel: Beni seven arkamdan gelsin
        Özgür Özel: Beni seven arkamdan gelsin
        CHP Genel Başkanı Özel, Denizli'de vatandaşlara hitap etti:
        CHP Genel Başkanı Özel, Denizli'de vatandaşlara hitap etti:
        Denizli'de trafik kazasında 1 kişi öldü
        Denizli'de trafik kazasında 1 kişi öldü
        Denizlispor'da tecrübeliler gidecek
        Denizlispor'da tecrübeliler gidecek
        Denizli'de çıkan fabrika yangınında 2 kişi dumandan etkilendi
        Denizli'de çıkan fabrika yangınında 2 kişi dumandan etkilendi