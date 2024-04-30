Merkezefendi Aktaş'la devam

BASKETBOLSüper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket ligdeki üçüncü yılında da kümede kalmayı başarırken, Başkan Veli Deveciler, Antrenör Zafer Aktaş'la yola devam edeceklerini söyledi. Denizli temsilcisi takımı Türkiye Basketbol Ligi'nden beri 4 sezondur çalıştıran Aktaş yönetiminde ligi korkulu rüya görmeden tamamlarken Başkan Deveciler, Zafer Aktaş'ın sözleşmesinin devam ettiğini, kendisi ile devam etmek istediklerini ifade edip, "Değişen ekonomik koşullara göre rakamını da revize ederiz. Birbirimize alıştık ve güvendik. Ancak yeni kadroyu kurarken, onu da rahat ettirecek olanakları sağlayıp sezon içinde çok fazla yorulmasını önlememiz lazım" diye konuştu.

Veli Deveciler, sezon içindeki oyuncu trafiğini başarıyla yönettiklerini ancak hem kendilerinin hem Zafer Aktaş ve ekibinin çok yorulduğunu belirtip, "Son 2 sezondur birçok yabancı ayrıldı. Gidenlerin yerini doldurduk ama hepimiz ve başta teknik kadro olmak üzere perişan olduk. Bu sürdürülebilir bir yöntem değil. Bu nedenle yeni kadromuzu kurarken bütçeyi de artırarak oynayan 3-4 yerli oyuncu almayı planlıyoruz. Bunu başardığımızda ayrılan yabancılar olsa bile fazla etkilenmeyiz. Oyuncu trafiği bizi çok yordu. Artık yerlilerin etkisini artırarak bacak bacak üstüne atıp maç seyretmek istiyoruz. Dünyada bizde oynayabilecek çok fazla yabancı oyuncu var. Önemli olan yerli oyuncu konusunu sağlıklı şekilde çözümlemek" dedi.