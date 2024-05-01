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        Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama

        DENİZLİ merkezli 3 ilde polisin düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 19:25 Güncelleme: 01.05.2024 - 19:30
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        Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama
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        DENİZLİ merkezli 3 ilde polisin düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden kiralık ev ve elektrikli motosiklet/ ATV ilanları verip, müşterilerin banka hesaplarına para yatırmasından sonra telefon ve sosyal medya hesaplarını kapatarak dolandırıcılık yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Denizli merkezli Muğla ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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