Denizlispor gurbette veda edecek

TFF2’nci Lig Kırmızı Grup’ta küme düşüp tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e gerileyen Denizlispor yarın 2023-2024 sezonun son haftasında Belediye Derincespor’la karşı karşıya gelecek. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı’nda Eren Özyemişçioğlu’nun yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Umudu kalmayan Denizlispor bu maçla lige veda ederken, ev sahibi Derincespor’un kümede kalması için hem kazanıp hem de rakipleri Sarıyer ya da Etimesgut Belediyespor’un puan kaybetmesi gerekecek.