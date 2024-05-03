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        Denizlispor gurbette veda edecek

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşüp tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e gerileyen Denizlispor yarın 2023-2024 sezonun son haftasında Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:12
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        Denizlispor gurbette veda edecek
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        TFF2’nci Lig Kırmızı Grup’ta küme düşüp tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e gerileyen Denizlispor yarın 2023-2024 sezonun son haftasında Belediye Derincespor’la karşı karşıya gelecek. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı’nda Eren Özyemişçioğlu’nun yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Umudu kalmayan Denizlispor bu maçla lige veda ederken, ev sahibi Derincespor’un kümede kalması için hem kazanıp hem de rakipleri Sarıyer ya da Etimesgut Belediyespor’un puan kaybetmesi gerekecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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