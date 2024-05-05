Merkezefendi Belediyesi Basket - Bahçeşehir Koleji: 86-75
SALON:Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Polat ParlakMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa, Sibande 28, German 20, Bleijenbergh 7, Floyd 17, Berke Aygündüz 9, Oktay Güneş, İsmail Karabilen 3, Çağatay Özkan 2BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Arca Tülüoğlu 5, Jerry Boutsiele 13, Scrubb 5, Berkay Candan 8, Axel Bouteille 26, Kartal Özmızrak 4, Can Maxim Mutaf 3, Cavanaugh 9, Ahmet Safa Yılmaz 21'İNCİ PERİYOT: 25-23İLK YARI: 41-443'ÜNCÜ PERİYOT: 67-63BASKETBOL Süper Ligi'ndeki üçüncü yılında kümede kalmayı garantileyen Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, sezonun son maçında evinde Bahçeşehir Koleji'ni 86-75 mağlup etti.
SALON:Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Polat Parlak
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa, Sibande 28, German 20, Bleijenbergh 7, Floyd 17, Berke Aygündüz 9, Oktay Güneş, İsmail Karabilen 3, Çağatay Özkan 2
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Arca Tülüoğlu 5, Jerry Boutsiele 13, Scrubb 5, Berkay Candan 8, Axel Bouteille 26, Kartal Özmızrak 4, Can Maxim Mutaf 3, Cavanaugh 9, Ahmet Safa Yılmaz 2
1'İNCİ PERİYOT: 25-23
İLK YARI: 41-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-63
BASKETBOL Süper Ligi'ndeki üçüncü yılında kümede kalmayı garantileyen Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, sezonun son maçında evinde Bahçeşehir Koleji'ni 86-75 mağlup etti. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 25-23, ilk yarısı 41-44, üçüncü periyodu 67-63 sonuçlandı. Çekişmeli geçen maçta son 10 dakikada etkili oyunuyla galibiyete uzanan ev sahibi sezonu 30 haftada 12 galibiyetle noktaladı. Merkezefendi'de eşi doğum yapan ABD'li guard Mason izin alıp ülkesine giderek son maçta forma giymedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.