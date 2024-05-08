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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Zafer Aktaş'la'la imzaladı

        TürkiyeSigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3'üncü sezonunu geride bırakan ve gelecek sezon iddialı bir kadroyla ligde mücadele etmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Koç Zafer Aktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:25 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:25
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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Zafer Aktaş'la'la imzaladı
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        TürkiyeSigorta Basketbol Süper Ligi’nde 3’üncü sezonunu geride bırakan ve gelecek sezon iddialı bir kadroyla ligde mücadele etmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Koç Zafer Aktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Veli Deveciler, Asbaşkanlar Gökhan Gökşin, Veli Tefenlili ve Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Yılmaz, Osman Uğurlu, Kenan Özsoy, Levent Çaputcu ve Ozan Katrancı katıldı.

        Denizli’yi çok sevdiğini ve 3.5 yıl çok güzel bir birlikteliğe imza attıklarını söyleyen Koç Zafer Aktaş, “Geçtiğimiz süreçte çok güzel işler başardığımızı düşünüyorum. Herkesin çok fazla emeği var. Önümüzdeki süreçte yaptığımız işlerin devamını sağlamak ve hatta bunu da aşıp daha büyük hedeflere yürümek adına fikir birliği yaptık. Birbirimize canı gönülden bağlıyız. Bu noktada bana tüm imkanları sağlayan başkanlarıma ve yönetimime çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda yeni hedeflere hep beraber yürüyeceğiz. Hedefimiz bulunduğumuz noktadan çok iyi noktalara gelmek. Avrupa kupalarında mücadele edebilecek bir takım yaratmak istiyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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