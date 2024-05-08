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        Gaz 10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin (2)

        BAŞSAVCILIKSORUŞTURMA BAŞLATTIDenizli'nin Sarayköy ilçesinde, 10 gün önce jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında meydana gelen patlamanın ardından, hidrojen sülfür gazının çevreye yayılmaya devam etmesiyle ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 20:48 Güncelleme: 08.05.2024 - 20:48
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        Gaz 10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin (2)
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        BAŞSAVCILIKSORUŞTURMA BAŞLATTI

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 10 gün önce jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında meydana gelen patlamanın ardından, hidrojen sülfür gazının çevreye yayılmaya devam etmesiyle ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “29/04/2024 günü Sarayköy İlçesi Gerali Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından jeotermal sahasından sondaj kuyusu açma işlemi esnasında 1200-1250 metre derinliğinde jeotermal kaynağa ulaşılması ile yeraltında oluşan basınç ile beraber su içerisinde bulunan gazların açığa çıktığı ve havaya dağıldığı olayla ilgili olarak Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ‘Çevrenin Taksirle Kirletilmesi’ suçundan soruşturma başlatılmış olup, soruşturma halen devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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