Ambulansta oksijen tüpünden sızan gaz parladı, 2 sağlıkçı yaralandı

DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde, 112 Acil Ambulans İstasyonunda bir ambulansın içinde oksijen tüpü değişimi sırasında sızan gaz parladı, biri kadın 2 acil tıp teknisyeni yaralandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Hastane Caddesi’ndeki 112 Acil Ambulans İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Acil Tıp Teknisyeni Hasan Eryeğen, istasyonda park halindeki 20 PV 112 plakalı ambulansın biten oksijen tüpünü değiştirdi. Bu sırada oksijen tüpünde kaçak olup olmadığını köpük sıkarak kontrol etmek isterken, birden sızan gazı alev alarak parlama meydana geldi. Sesi duyan diğer 112 çalışanları yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Parlama sırasında ambulansın içinde bulunan acil tıp teknisyenleri Hasan Eryeğen (42) ve Dilek Buruk (40) çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Eryeğen ile Buruk, diğer arkadaşları tarafından başka bir ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eryeğen ile Buruk’un vücudunda hafif yanıklar olduğu ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.