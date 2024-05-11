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        Ambulansta oksijen tüpünden sızan gazın parlaması sonucu yaralanan sağlıkçılar taburcu oldu

        DENİZLİ'ninMerkezefendi ilçesinde, 112 Acil Ambulans İstasyonu'nda bir ambulansın içinde oksijen tüpü değişimi sırasında sızan gazın parlaması sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinde hafif yanıklar oluşan biri kadın 2 acil tıp teknisyeni tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 19:19 Güncelleme: 11.05.2024 - 19:20
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        Ambulansta oksijen tüpünden sızan gazın parlaması sonucu yaralanan sağlıkçılar taburcu oldu
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        DENİZLİ'ninMerkezefendi ilçesinde, 112 Acil Ambulans İstasyonu'nda bir ambulansın içinde oksijen tüpü değişimi sırasında sızan gazın parlaması sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinde hafif yanıklar oluşan biri kadın 2 acil tıp teknisyeni tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında Hastane Caddesi'ndeki 112 Acil Ambulans İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Acil Tıp Teknisyeni Hasan Eryeğen, istasyonda park halindeki 20 PV 112 plakalı ambulansın biten oksijen tüpünü değiştirdi. Bu sırada oksijen tüpünde kaçak olup olmadığını köpük sıkarak kontrol etmek isterken, birden sızan gaz alev alarak parlama meydana geldi. Sesi duyan diğer 112 çalışanları yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Parlama sırasında ambulansın içinde bulunan acil tıp teknisyenleri Hasan Eryeğen (42) ve Dilek Buruk (40) çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Eryeğen ile Buruk, diğer arkadaşları tarafından başka bir ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İstasyona gelen itfaiye ekipleri ambulansın içindeki küçük çaplı yangını söndürdü.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri de ambulansın içinde inceleme yaptı. Parlamanın neden olduğu konusundaki inceleme sürdürülüyor. Bu arada Eryeğen ile Buruk, bugün tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.

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