Denizlispor'da kongre günü

Tarihinde ilk kez TFF 3'üncü Lig'e düşen Denizlispor'un olağan genel kurulu yarın yapılacak. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kongre saat 18.30'da başlayacak.

Yeşil-siyahlılarda 1'inci Lig'den bu yana başkanlık koltuğunda oturan Mehmet Uz'un seçimde yeniden aday olmayacağı öğrenildi. Kongre öncesi adaylığını açıklayan tek isim mevcut yönetimde asbaşkan olarak görev yapan Ahmet Yalın Yıldırım oldu. Transfer yasağı ve borç yüküyle üst üste iki kez küme düşme üzüntüsü yaşayan yeşil-siyahlılarda Ahmet Yalın Yıldırım açıklamasında, "Gönül verenler elini taşın altına koymalı" dedi.

Denizlispor'un çocukluğundaki günlerine dönmesi için yola çıktığını ifade eden Yıldırım açıklamasında, "Bu armaya gönül veren herkesin elini taşın altına koymasının zamanı gelmiştir. Maddi manevi gücümüzü birleştirdiğimiz zaman özlediğimiz Denizlispor'a kavuşacağımızı ifade etmek istiyorum. Genel kurulda Denizlispor başkanlığına aday olduğumu kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı. Denizlispor'da eski başkanlardan Süleyman Urkay'ın nabız yoklamasına rağmen aday olmayacağı öğrenildi. Eski başkanlardan Ali Marım'ın da belediye destekli olarak aday olabileceği iddia ediliyor.